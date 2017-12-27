Бузова поменяла цвет волос и испугала поклонников своими руками. ФОТО

Ведущая «Дома-2» и начинающая певица Ольга Бузова перед новогодними праздниками кардинально сменила имидж. Она опубликовала в Instagram фотографии, на которых ее волосы частично покрашены в синий цвет.
Бузова отметила, что решила немного «похулиганить» перед Новым годом. «Из дома меня никто не выгонит. Ведь я теперь #самапосебе», — написала теледива.
В комментариях пользователи отметили, что певица повторила эксперимент с волосами вслед за американской телезвездой Ким Кардашьян, которая ранее тоже перекрасилась в голубой цвет. Многие назвали эксперимент Бузовой безвкусицей, девушке советуют вернуть натуральный цвет волос.
Кроме того, поклонники обратили внимание на руки Ольги Бузовой. Они заподозрили у нее серьезную болезнь. «Пальцы заболели?.. Какие страшные руки. Пальцы — бррррр! То ли артроз то ли артрит…» — предполагают обеспокоенные подписчики.
Ольга Бузова неоднократно меняла имидж после развода с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. В браке она была блондинкой, однако после расставания перекрасилась в брюнетку. Ранее она окрашивала пряди в розовый цвет. Также Бузова сделала операцию по увеличению губ и выделила на лице скулы. Тогда многие предположили, что она стала походить на казашку.