{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
10:36  27 декабря 2017 8

Курганские родители пожаловались на несъедобные конфеты в подарках от мэра

Пользователи соцсетей отметили, что «дареному коню в зубы не смотрят»Фото группы «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»

В Кургане родители возмутились подарками, которые дети-инвалиды получили в этом году на елке главы города. По их мнению, в предыдущие годы конфеты в сладких презентах были дороже и гораздо вкуснее.

Анонимный пост появился в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте». Пользовательница соцсети перечислила состав подарка и отметила, что некоторые сладости имели вкус «прогорклого масла». «Ни одной хорошей конфеты! Впервые за все годы, что посещаем елку мэра, такой подарок. Спасибо Вам, дорогой Сергей Владимирович, за подарок! Ешьте такие конфеты сами!» — негодует автор публикации.

Родителям не понравился набор и состав бесплатных сладостей
Фото группы «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте»

В комментариях анонима не поддержали — по мнению большинства пользователей, нужно радоваться, что подарок достался бесплатно, к тому же его вряд ли собирал лично мэр. «Вполне съедобные конфеты, мы сами себе такие покупаем, а вам бесплатно дали», — подметила Наталья Шершнева. «Если вас не устраивает такой подарок — раздайте малоимущим, думаю, они будут очень рады», — посоветовала Светлана Верещага. «Кто тендер выиграл, тот и собирал подарки. А тендер выигрывают те, кто самую низкую цену предложил — вот и результат тендерной системы», — поделился мыслями Макс Майер. «Зажралась, называется», — отрезал Денис Тарханов. Анюта Рыбалкина внесла позитив: «Зато сказка в этом году лучше была, чем в прошлый год».

В администрации города «URA.RU» оказались не готовы предоставить оперативный комментарий и попросили выслать письменный запрос. Отметим, что новогодние елки главы города для детей-инвалидов и детей под опекой прошли в Кургане 25 и 26 декабря.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров