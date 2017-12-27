В Кургане родители возмутились подарками, которые дети-инвалиды получили в этом году на елке главы города. По их мнению, в предыдущие годы конфеты в сладких презентах были дороже и гораздо вкуснее.
Анонимный пост появился в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте». Пользовательница соцсети перечислила состав подарка и отметила, что некоторые сладости имели вкус «прогорклого масла». «Ни одной хорошей конфеты! Впервые за все годы, что посещаем елку мэра, такой подарок. Спасибо Вам, дорогой Сергей Владимирович, за подарок! Ешьте такие конфеты сами!» — негодует автор публикации.
В комментариях анонима не поддержали — по мнению большинства пользователей, нужно радоваться, что подарок достался бесплатно, к тому же его вряд ли собирал лично мэр. «Вполне съедобные конфеты, мы сами себе такие покупаем, а вам бесплатно дали», — подметила Наталья Шершнева. «Если вас не устраивает такой подарок — раздайте малоимущим, думаю, они будут очень рады», — посоветовала Светлана Верещага. «Кто тендер выиграл, тот и собирал подарки. А тендер выигрывают те, кто самую низкую цену предложил — вот и результат тендерной системы», — поделился мыслями Макс Майер. «Зажралась, называется», — отрезал Денис Тарханов. Анюта Рыбалкина внесла позитив: «Зато сказка в этом году лучше была, чем в прошлый год».
В администрации города «URA.RU» оказались не готовы предоставить оперативный комментарий и попросили выслать письменный запрос. Отметим, что новогодние елки главы города для детей-инвалидов и детей под опекой прошли в Кургане 25 и 26 декабря.