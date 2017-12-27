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Главные новости Челябинской области
12:28  27 декабря 2017 0

На Урале в детсаду настолько холодно, что появился снег. Родители утепляют группы мягкими игрушками

В детском саду поселка Роза бывали проблемы, но так холодно не было еще никогдаФото: Вадим Ахметов, URA.RU

В детском саду поселка Роза под Челябинском родителям приходится утеплять комнаты мягкими игрушками. В некоторых помещениях детсада настолько холодно, что появился снег. И это — после капремонта системы отопления.

Возмущенные родители намерены жаловаться в правоохранительные органы и прокуратуру, но, чтобы не быть голословными, решили сфотографировать показания термометра в помещениях детского сада. Днем 26 декабря группа родителей нанесла визит в детсад, взяв с собой съемочную бригаду телеканала. Родительница Любовь Свиридова жалуется журналистам, что из-за холода в детском саду ее ребенок постоянно болеет и вынужден сидеть дома на больничном.

Родительская «вылазка» показала: во многих помещениях температура не поднимается выше 13 градусов, а в самой теплой группе термометр показывает 17 градусов. «Местные жители рассказывают, что к этим проблемам привыкли, но так холодно еще не было», — передает РЕН ТВ. Это при том, что в прошлом году коммунальщики отремонтировали систему отопления, пообещав, что дети мерзнуть больше не будут. «Теплее стало только на втором этаже, а на первом даже холоднее, чем раньше», — сообщает телеканал.

Глава Розинского городского поселения, комментируя ситуацию, заявил журналистам, что узнал о ней три дня назад, причем от местных жителей. Возмущенные родители уже пожаловались в прокуратуру. Реакция надзорного ведомства пока неизвестна.

Андрей Гусельников
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