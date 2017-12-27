Четырех чиновников ЯНАО наказали после выступления школьника в бундестаге

Четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя в ЯНАО получили дисциплинарные взыскания после скандала, разразившегося в связи с выступлением школьника в немецком бундестаге. Директору гимназии, где учится подросток, и его заместителю объявлены выговоры.
«Из заместителей главы администрации выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике, — цитирует RT пресс-служба Нового Уренгоя. — Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления». Наказание получили и педагоги, в частности, директору гимназии, где учится подросток, и его заму объявлены выговоры.
Выступление учащегося гимназии Нового Уренгоя в немецком бундестаге вызвало бурю негодования со стороны многих россиян, напоминает «Федеральное агентство новостей». Школьник выступил перед немецким парламентом с покаянной речью о том, что солдаты вермахта во время войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.
Позже выяснилось, что старшеклассник ездил в Германию по программе обмена. Грант на исследование истории Великой Отечественной войны гимназии в Новом Уренгое выделил фонд имени Фридриха Эберта. Работа этой организации за подрывную деятельность запрещена в Белоруссии, а также в Турции, где его называют филиалом немецкой разведывательной службы БНД.