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Главные новости Ямала
12:31  27 декабря 2017 8

Четырех чиновников ЯНАО наказали после выступления школьника в бундестаге

Скандальную речь ямальского подростка в немецком парламенте обсуждают до сих порФото: Pixabay
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Четыре сотрудника администрации Нового Уренгоя в ЯНАО получили дисциплинарные взыскания после скандала, разразившегося в связи с выступлением школьника в немецком бундестаге. Директору гимназии, где учится подросток, и его заместителю объявлены выговоры.

«Из заместителей главы администрации выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике, — цитирует RT пресс-служба Нового Уренгоя. — Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления». Наказание получили и педагоги, в частности, директору гимназии, где учится подросток, и его заму объявлены выговоры.

Выступление учащегося гимназии Нового Уренгоя в немецком бундестаге вызвало бурю негодования со стороны многих россиян, напоминает «Федеральное агентство новостей». Школьник выступил перед немецким парламентом с покаянной речью о том, что солдаты вермахта во время войны «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Позже выяснилось, что старшеклассник ездил в Германию по программе обмена. Грант на исследование истории Великой Отечественной войны гимназии в Новом Уренгое выделил фонд имени Фридриха Эберта. Работа этой организации за подрывную деятельность запрещена в Белоруссии, а также в Турции, где его называют филиалом немецкой разведывательной службы БНД.

Сергей Снегирев
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