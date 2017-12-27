13:21 27 декабря 2017 0

Администрация рабочего поселка Малышева много лет пыталась справляться с трудностями, но денег не хватало даже на самое необходимое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочий поселок Малышева получил новую жизнь благодаря планам по созданию здесь первого в России Центра компетенции по выплавке бериллия. На Малышевском руднике планируют добывать сырье для этого металла и выплавлять его. Загрузка предприятия обеспечит создание новых рабочих мест, отчисление налогов в бюджеты всех уровней. Поселок уже начал меняться и внешне — в рамках программы «5 шагов благоустройства» для моногородов здесь 27 декабря открыли Аллею молодежи. Концепция «Пять шагов благоустройства повседневности» поддержана президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Аллею молодежи в поселке Малышева жители пытались восстановить сами на субботниках, но нужны были деньги на капитальные работы Группа «Поселок Малышева» в cоцсети OK

Это стало первым большим проектом по благоустройству одного из самых депрессивных поселков Свердловской области. Много лет рабочий поселок Малышева был символом того, как неправильно можно распорядиться огромным наследством, если оно попало не в те руки. Главное предприятие предприятие поселка — это уникальный, единственный в России и стране прииск по добыче изумрудов. Их нашли еще в 1830 году, успешно добывали до революции. После нее, уже с 1919 года, начали новые разработки, а в 1930 году установили, что места очень перспективны и с точки зрения добычи бериллов. В советские годы предприятие благодаря уникальной системе извлечения руды превратилось в образцово-показательное, не имеющее аналогов в мире.

С 1987 года компания была полностью переориентирована на добычу изумрудоносных руд, которые тут же, на изумрудоизвлекательной фабрике, перерабатывались.

Советские годы, без сомнения, можно назвать золотым веком жизни поселка Малышева. За годы Советской власти были построены основные жилые и социальные объекты, новые детсады, культурные учреждения, поселок рос и хорошел на глазах.

Все кардинально изменилось в 90-х. Сначала начался распад предприятия, дробление, казалось, единого промышленного комплекса. Но изумруды и, тем более, бериллий были никому не нужны, объемы добычи первого не превышали 300 тонн (это в несколько раз меньше, чем в советские годы). И уже к 1996 году шахты оказались на грани затопления, предприятие было фактически закрыто. В поселке процветала нелегальная добыча изумрудов, на копях работали небольшие артели и одиночки. Все чаще предприятие попадало в криминальные хроники: силовики не раз пресекали попытки вывезти за границу нелегально добытые камни.

Законопослушным гражданам оставалось только искать работу в другом месте. Это были Асбест, Рефтинский, Екатеринбург, вахты на севере области, в ХМАО и ЯНАО. Поселок без помощи градообразующего предприятия пришел в упадок.

Разрушались дороги, закрывались детсады, культурные учреждения, дома ветшали и старели. Многие здания стояли заброшенными — например, двухэтажной столовой «Изумруд», конной секции, торговой базы, даже двух недостроенных многоквартирных домов. Новое жилье не строилось: у бюджета не было на это денег, а стройкомпании не шли на невостребованную территорию.

На предприятии шла чехарда — в структуре его собственности мог запутаться даже самый продвинутый юрист по корпоративным спорам. Имущество фактически принадлежало ООО «Мариинская холдинговая компания». Общество было правопреемником компании «Эмирейтс» — дочерней структуры канадского холдинга Tzar Emerald, ранее контролировавшего ЗАО «Зелен камень». Именно у последнего была лицензия на разработку изумрудно-бериллиевого месторождения.

В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения. Тогда Минприроды лишило лицензии собственника за нарушение условий.

Лицензию вновь выставили на торги в марте 2011 года, которые и выиграл Калининградский янтарный комбинат. Действует разрешение до июня 2031 года. КЯК в 2014 году вошел в Ростех — так Малышевский рудник перешел, по сути, в руки государства.

Сейчас Малышевское месторождение изумрудов вместе с Африканским изумрудным поясом и Колумбийскими изумрудными залежами входит в тройку крупнейших в мире. Помимо изумрудов, на Малышевском месторождении добывают александриты и фенакиты. Рудоносная зона месторождения протягивается на 25 км при ширине 2 км. За период с 1831 по 1922 год было добыто 20 т изумрудов, около 2 т александрита и 3 т фенакита.

В 1993 году здесь был найден изумруд «Президент» весом около 1, 2 кг, названный так в честь первого российского президента Бориса Ельцина, а в 2000 — александрит «Патриот».

Новые планы продлит жизнь уральских изумрудов на века Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Осенью 2017 года Ростех заявил, что ВНИИХТ Росатома проведет исследования руд и сделает ТЭО получения бериллия из концентрата на основе малышевской руды. В декабре было заявлено о том, что на Малышевском руднике создается центр компетенций по производству бериллия, который может стать первым в России. Сейчас этот редкий металл, используемый в космической и атомной промышленности, импортируется из Казахстана, его предположительная стоимость составляет около пяти тысяч долларов за 1 кг (по курсу на сегодня — примерно 290 тысяч рублей).

По оценкам экспертов, сейчас мировой объем производства бериллия составляет порядка 300 тонн в год, а потребность в нем — около 400 тонн ежегодно. Конечным продуктом станет гидроксид бериллия, который вполне безопасен для транспортировки на предприятие, где будут получать чистый бериллий. Пока такие мощности есть только за границей, но на предприятии говорят, что планируют создать свое производство металлического бериллия. Что же касается сырья, то бериллиевой руды в месторождении еще очень много.

Развитие поселка Малышева идет в рамках развития моногородов Свердловской области, говорит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. «Проект по созданию изумрудно-бериллиевого комплекса в Малышева направлен на развитие производства по добыче бериллия и самоцветов, прежде всего изумрудов. Модернизация шахтного комплекса, снятие с консервации горных выработки, строительство современной обогатительной фабрики, внедрение новых технологий и разработка новых участков месторождений драгоценных и полудрагоценных камней позволят создать дополнительно в посёлке более двух тысяч рабочих мест. Общая стоимость проекта — 5 млрд рублей, и рассчитан он на восемь лет».

Возобновление производства на градообразующем предприятии привело к изменениям в поселке, к его обновлению. Например, 27 декабря в поселке Малышева была открыта Аллея молодежи. Она появилась в рамках концепции «Пять шагов благоустройства повседневности», была поддержана президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Всего она стоила около 4 млн рублей. Жители горячо поддержали эту идею — ведь несколько лет подряд на Аллее проходили субботники, где малышевцы пытались восстановить аллею.

То, как она должна выглядеть, решали жители поселка — был проведен конкурс. В итоге тут появились детские площадки, сцена, скамейки, пешеходные дорожки, новые деревья. Этот сквер у кафе «Отдых» был самым любимым местом отдыха горожан в прошлом, и сейчас это место вновь станет точкой притяжения горожан, рядом будет построена красивая церковь. Жители мечтают и о том, что еще можно было бы сделать в поселке — пенсионеры ностальгируют о том, что раньше за ДК была танцевальная площадка.