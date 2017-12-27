Устроивший стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» Илья Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали по поддельным документам. Теперь бывший директор предприятия, который открыл огонь 27 декабря, намерен «биться до конца».
«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей», — цитирует расстрелявшего посетителей экс-директора телеканал 360. Он уточнил, что в данный момент с ним в здании находится «кавказская банда, осетинская» во главе с сотрудниками прокуратуры. «Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это Чехоев, заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости», — сказал Аверьянов.
Аверьянов сообщил, что, когда утром он пришел на работу, его начали «штурмовать». Вынужденный защищаться, он открыл огонь по посетителям. Он с сожалением отметил, что одного из них убил. Сейчас он находится в здании, окруженный спецназом. «Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили», — рассказал Аверьянов. В конце он отметил, что «будет либо стреляться, либо сдаваться».
В Главном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статьям «убийство» и «незаконный оборот оружия». В ведомстве рассказали «Федеральному агентству новостей», что сейчас подозреваемый находится на территории фабрики и оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. «Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался», — отмечают в Следственном комитете.
Незадолго до начала стрельбы на территорию фабрики проникли 10 человек кавказской национальности, уточняет «Национальная служба новостей». На данный момент известно о четырех пострадавших. На место выехали наряды полиции и бригады скорой помощи.