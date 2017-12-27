{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
25 декабря 2017
15:10  27 декабря 2017 0

Нефтяники ХМАО требуют полмиллиарда у Росприроднадзора. Это ответ на скандальный иск

ЯНАО. Клипарт, ямал, янао, месторождение, факела, попутный газ
Нефтяники выяснили, что переплатили за вред от сжигания попутного газаФото: Максим Егоров © URA.RU

«Газпромнефть-Хантос» подал иск в арбитражный суд ХМАО о взыскании с регионального управления Росприроднадзора суммы в размере почти 530 млн рублей. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Газпромнефть-Хантосе» объяснили, что ранее предприятие переплатило за негативное воздействие на окружающую среду из-за сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). «Ранее произведенный расчет не учитывал того, что часть ПНГ эффективно использовалась на собственные нужды — котельные, печи нагрева и выработку электроэнергии, а также поставки на установку компрессорной станции Южно-Приобского месторождения, введенной в эксплуатацию в 2013 году», — прокомментировал начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантос» Евгений Родионов. Выяснить позицию Росприроднадзора на момент публикации не удалось — в приемной ведомства не ответили на звонки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2013 году югорский Росприроднадзор обратился в суд с иском о взыскании с нефтяной компании 1,7 млрд рублей. В ведомстве решили, что в «Газпромнефть-Хантосе» неправильно посчитали сумму компенсации за нанесенный окружающей среде вред. Тогда Росприроднадзор выиграл дело и в нефтяной компании не смогли обжаловать его результаты.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров