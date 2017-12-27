«Газпромнефть-Хантос» подал иск в арбитражный суд ХМАО о взыскании с регионального управления Росприроднадзора суммы в размере почти 530 млн рублей. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе нефтяной компании.
В «Газпромнефть-Хантосе» объяснили, что ранее предприятие переплатило за негативное воздействие на окружающую среду из-за сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). «Ранее произведенный расчет не учитывал того, что часть ПНГ эффективно использовалась на собственные нужды — котельные, печи нагрева и выработку электроэнергии, а также поставки на установку компрессорной станции Южно-Приобского месторождения, введенной в эксплуатацию в 2013 году», — прокомментировал начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантос» Евгений Родионов. Выяснить позицию Росприроднадзора на момент публикации не удалось — в приемной ведомства не ответили на звонки.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2013 году югорский Росприроднадзор обратился в суд с иском о взыскании с нефтяной компании 1,7 млрд рублей. В ведомстве решили, что в «Газпромнефть-Хантосе» неправильно посчитали сумму компенсации за нанесенный окружающей среде вред. Тогда Росприроднадзор выиграл дело и в нефтяной компании не смогли обжаловать его результаты.