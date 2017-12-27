В Ноябрьске упавший с четвертого этажа мужчина с переломами пытался сбежать от «скорой помощи»

16:35 27 декабря 2017 2

Бригаде «Скорой помощи» два раза пришлось ловить выпавшего из окна ноябрьца со множественными переломами Фото: depositphotos.com

Минувшей ночью, 27 декабря, в Ноябрьске мужчина выпал из окна четвертого этажа высотного дома по улице Магистральной. Он сначала упал на подъездный козырек, а затем скатился с него на землю.

Очевидцы из соседнего дома вызвали бригаду «скорой помощи» потерпевшему. Мужчина отказывался от помощи врачей, пытаясь сбежать, но был в итоге препровожден в приемное отделение Ноябрьской ЦГБ. Откуда, в ожидании рентгеноскопического исследования, снова сбежал.

На поимку беглеца выехала та же бригада «Скорой помощи». Потерпевший опять был доставлен в приемное отделение. Под присмотром бригады врачей пациенту диагностировали множественные переломы и госпитализировали. На трезвость пациента не проверяли, но в беседе с корреспондентом «URA.RU» официальный представитель Ноябрьской станции скорой помощи сказал, что необходимости в этом не было. Потерпевший был абсолютно неадекватен.