Пермские нефтяники пополнили краевой бюджет на 11 млрд

В 2017 году ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» перечислит в бюджет Прикамья более 11 млрд рублей. Это на один миллиард больше, чем в 2016 году.
Руководители Группы предприятий «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае встретились со СМИ и рассказали им о своих достижениях. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в уходящем году добудет 15,4 млн тонн нефти и 1,9 млрд кубов газа. Инвестиции компании в геологоразведочные работы в 2017 году составили 2,7 млрд рублей, а прирост извлекаемых запасов нефти за счет геологоразведочных работ увеличился до 9,9 млн тонн при плане в 6,3 млн. Кроме того, в уходящем году пермские нефтяники получили четыре лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Быковском участке (Удмуртская Республика), Саварском, Уинском и Шистеровском участках (Пермский край).
На сегодняшний день в «ЛУКОЙЛ-Пермь» работают 4,5 тысячи человек, и едва ли не половина (40%) — это молодые специалисты до 35 лет. «Мы с молодежью активно работаем: в 2017 году общество „ЛУКОЙЛ-Пермь“ в свои ряды приняло 70 лучших выпускников», — рассказал журналистам гендиректор Олег Третьяков.
Нефтяники рассказали и о своем вкладе в экономику Прикамья. Так, в 2017 году «ЛУКОЙЛ-Пермь» заплатит в казну региона налогов на сумму 11 млрд рублей — это на один миллиард больше, чем в предыдущем. Также в уходящем году нефтяники направили на социальные проекты края более 2,2 млрд.
Кроме основной производственной деятельности нефтяники уделяют большое внимание инфраструктуре края — на это компания направила 2,270 млрд рублей. Эти деньги тратятся, в частности, на газификацию и водоснабжение населенных пунктов Прикамья, поставку на особых условиях горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, строительство и реконструкцию социальных учреждений: школ, детских садов, спортивных и медицинских объектов.