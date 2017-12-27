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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:47  27 декабря 2017 0

Уральский банк ввел новые расценки для бизнесменов по содержанию счетов

Кафе
Клиенты могут получить доступ к расчетному счету через смартфонФото: Александр Мамаев © URA.RU

«СКБ-банк» запустил новые тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию: «Выгодный старт», «Активный рост», «Надежное решение» и «Высшая лига». В пресс-службе компании рассказали, что предложения подойдут как начинающим предпринимателям, так и компаниям, ведущим бизнес более года и нуждающимся в целом пакете услуг.

«Клиентов ждут приятные дополнительные бонусы в виде бесплатного открытия расчетного счета и корпоративной карты Visa Business Unembossed Instant. Кроме того, клиентам СКБ-банка предоставляется пакет бесплатных платежей в зависимости от выбранного тарифного плана, а также бесплатное подключение услуги SMS-информирования по расчетному счету и счету корпоративной карты», — рассказали в пресс-службе «СКБ-банка».

В банке добавили, что клиенты смогут в любое время получить доступ к расчетному счету, установив на телефон бесплатное приложение «СКБ-банка». С его помощью можно отправлять платежи контрагентам, формировать выписки и просматривать остатки на своих расчетных счетах и депозитах. Оформить заявку на открытие расчетного счета можно на сайте СКБ-банка.

«Особого внимания заслуживает новая услуга СКБ-банка по проверке контрагентов „Светофор“ — сервис автоматической проверки контрагентов, с помощью которого в режиме online можно получить аналитическую справку со всеми существенными фактами. Сервис сигнализирует об информации, требующей повышенного внимания и изучения, и клиент получает информацию, формируя платежное поручение», — добавили в пресс-службе.

Виктор Дорофеев
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