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28 декабря 2017
27 декабря 2017
19:01  27 декабря 2017 1

В Facebook рассказали, почему заблокировали Кадырова

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Кадыров попал в «черный список» СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова на Facebook заблокировали из-за включения его в санкционный список США. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США, — приводит сообщение соцсети RNS. — В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица».

Ранее Кадыров отказался от Instagram в пользу чеченской соцсети @Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским». С таким заявлением он обратился к своим подписчикам в Twitter, где попросил их не расстраиваться, передавал телеканал 360. Как писало «URA.RU», глава республики попал в «черный список» Штатов 20 декабря.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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