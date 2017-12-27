В Facebook рассказали, почему заблокировали Кадырова

19:01 27 декабря 2017 1

Кадыров попал в «черный список» США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова на Facebook заблокировали из-за включения его в санкционный список США. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США, — приводит сообщение соцсети RNS. — В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица».

Ранее Кадыров отказался от Instagram в пользу чеченской соцсети @Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским». С таким заявлением он обратился к своим подписчикам в Twitter, где попросил их не расстраиваться, передавал телеканал 360. Как писало «URA.RU», глава республики попал в «черный список» Штатов 20 декабря.