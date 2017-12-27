20:02 27 декабря 2017 0

ЧМ 2018 обойдется без профильного издания в пять тысяч экземпляров, решили в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За полгода до проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу (лето 2018 года) администрация города «убьет» детскую спортивную газету «Физкульт-привет». Мэрия решила с 2018 года прекратить финансирование издания, существовавшего на деньги от госконтракта с городским управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма. С 2011 года на 53 выпуска газеты тиражом в пять тысяч экземпляров было выделено порядка 3,5 млн рублей.

«„Физкульт-привет“ — это частная газета, и Управление по спорту действительно оказывало поддержку этому проекту, но мы стараемся сокращать расходы, где только это возможно и не критично, это общий процесс. При этом есть готовность поддерживать издание информационно и иными ресурсами. В тоже время мы понимаем, что молодежь сегодня присутствует в основном в интернете, а потому акценты смещаются, в том числе на работу по пропаганде в Сети. Это еще и требование самого времени», — пояснил позицию управления физкультуры пресс-секретарь горадминистрации Анатолий Карманов.

Газета писала и про ЧМ 2018, но что только не сгорает в огне аппаратной войны

Старожилы горадминистрации, впрочем, разглядели в закрытии «Физкульт-привета» и аппаратную подоплеку. «[Начальнику городского управления физкультуры Людмиле] Фитиной дали понять, что работать с ней больше не хотят. Она безынициативная и некреативная, что сильно необходимо в преддверии всего намечающегося [ЧМ 2018]. Поэтому финансирование для нее будут максимально сокращать, переводя на тех, кто действительно полезен для всех поставленных задач», — объяснил высокопоставленный чиновник мэрии. Уточнить позицию самой Фитиной по этому вопросу сегодня не удалось.

Впрочем, руководитель проекта и главный редактор «Физкульт-привета» — индивидуальный предприниматель Михаил Семенов — уверен, что его издание не умрет. «Отказ от печатной версии будет означать, что газета пропадет для значительного числа читателей — не все они в интернете и не все они будут способны в том ворохе сайтов, который есть — найти именно нас. Сайт уже есть, но полностью уходить в него — неправильно. Так что даже если администрация не будет поддерживать нас, мы постараемся найти источники финансирования, которые позволили бы сохранить печатное издание», — поделился управленец.

«Физкульт-привет» — не первая газета, от которой избавляется администрация Екатеринбурга. В мае 2017 года в собственность Свердловской области перешло старейшее издание — «Уральский рабочий» — его мэрия также планировала полностью оцифровать. Теперь ежедневная газета находится в ведении «Информационно-аналитического центра» и «Облгазеты», а статьи для нее пишут журналисты из разных изданий.

Впрочем, второе издание с куда более скромной историей даже в преддверии ЧМ 2018 обладминистрация, судя по всему, взять не готова. «Во всех СМИ, подведомственных ДИПу, объем полос и вещания, занятых под популяризацию спорта и здорового образа жизни, а также достижений наших спортсменов, в год зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу будет увеличен», — отвлеченно ответила на вопрос редакции замдиректора департамента информполитики региона Юлия Прыткова.