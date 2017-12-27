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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
20:21  27 декабря 2017 1

«Суровость зашкаливает». В Сети высмеяли ледовый городок на Южном Урале. ФОТО

Такую Снегурочку испугается любой ребенокФото: группа «Карабаш | Karabash City», «ВКонтакте»

В Сети появились фотографии скульптур ледового городка в Карабаше Челябинской области. Местные жители негодуют из-за качества работы ответственных за создание праздничной территории и винят в этом главу города, который «сэкономил».

На кадрах, опубликованных в группе «Карабаш | Karabash City» во «ВКонтакте», можно наблюдать фигуру Снегурочки, у которой лицо сливается с волосами, криво установленный забор с изображением гномов, а также все остальные скульптуры на площади. «Читатели Karabash City прислали нам фотографии ледового городка! Суровость и экстравагантность скульптур зашкаливает», — пишет автор поста. «В солярии что ли пересидела? и волосы одного цвета, что и лицо…», «Глава города сэкономил на карабашцах», — оставили комментарии пользователи соцсети.

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Фото: группа «Карабаш | Karabash City», «ВКонтакте»

Ранее жители Тюмени были недовольны елками, которые власти установили в микрорайонах города, писало «URA.RU». Они даже устроили голосование на самое некрасивое дерево в Сети, назвав их «вениками».

Ксения Томашова
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