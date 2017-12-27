Российские олигархи за год разбогатели почти на 30 миллиардов долларов

21:33 27 декабря 2017 6

440 мировых миллиардеров в 2017 году стали богаче на триллион долларов Фото: Александр Константинов © URA.RU

27 богатейших россиян в 2017 году увеличили общую стоимость своих активов на 28 миллиардов долларов, подсчитали аналитики агентства Bloomberg. Состояние бизнесменов составило около 275 миллиардов долларов.

Самым богатым россиянином агентство назвало владельца «Северстали» Алексея Мордашова, пишет ТАСС. Аналитики насчитали у него активов на 19,5 миллиарда долларов. За год Мордашов стал богаче на 2,5 миллиарда долларов.

Агентство также сообщило, что в целом 440 мировых миллиардеров в 2017 году стали богаче почти на один триллион долларов. 159 из них — американские олигархи, 38 — граждане Китая. Самым богатым человеком планеты признан владелец компании Amazon Джефф Безос. Его состояние сейчас оценивается в 99,6 миллиарда долларов, отмечает телеканал 360.