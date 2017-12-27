23:19 27 декабря 2017 4

Путин пошутил во время выступления на заседании Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин объяснил масштабные увольнения водителей «Газпрома» переводом автопарка компании на газомоторное топливо. Он также пошутил, что им просто стало «нечего сливать».

«„Газпром“ свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего», — приводит слова Путина РБК. Также глава государства добавил, что поддерживает идею перевода принадлежащих предприятиям автомобилей на газ, в том числе и в регионах. Топливо экологически чистое, его запасов в России достаточно, к тому же это создаст «безусловное конкурентное преимущество для всей экономики», считает президент.

Отмечается, что перевод корпоративного транспорта на газомоторное топливо «Газпром» начал уже несколько лет назад. На конец 2016 года доля такого топлива составляла 26%, в результате компания сэкономила более 1,3 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Путин заявил о необходимости активного сформирования спроса на сжиженный газ внутри страны. Это может быть достигнуто за счет перевода общественного транспорта на более чистое и экономичное газомоторное топливо. В этой сфере в России уже есть «хорошие специальные программы», отметил президент.