Фигуранту дела МУГИСО, который убил пристава бутылкой, вынесли приговор

15:24 28 декабря 2017 1

Бизнесмена обвинили в том, что он сбросил бутылку на голову судебного пристава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор бизнесмену Виталию Сиволапу, который обвинялся в злостном уклонении от налогов и покушении на убийство судебного пристава. Он получил 15 лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также удовлетворены требования возмещения морального вреда семье погибшего пристава — 2 миллиона и 1,5 миллиона рублей. Свердловский областной суд постановил, что Сиволап должен платить ежемесячно 17 тысяч рублей сыну потерпевшего до его совершеннолетия.

Приговор оказался практически равен тому, что просило для Сиволапа гособвинение: прокуратура настаивала на 17 годах лишения свободы и 100 тысячах рублей штрафа.

Дело Виталия Сиволапа было передано в Свердловский областной суд осенью 2017 года. В окончательной версии обвинения Сиволапу инкриминировалась статья 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица и из мести за такую деятельность») и статья 177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Сиволап задолжал некогда известному застройщику Владимиру Ромасу 4,5 млн рублей, долгое время делал все, чтобы эти долги не платить, и в октябре 2016 года судебные приставы пришли арестовывать его имущество. Сиволап сбросил с шестого этажа бутылку из-под виски в пристава и попал ему прямо в голову. Врачи не смогли спасти пострадавшего, он 80 дней пролежал в коме и 20 марта 2017 года скончался в больнице.

За посягательство на жизнь судебного пристава предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо в виде пожизненного лишения свободы.

Сиволап — один из главных фигурантов «Дела МУГИСО»: бизнесмена и его партнеров по бизнесу, Андрея Анисимова и Владимира Владимирова, обвиняют в том, что они дали главе мингосимущества и двум его замам «откат» в 31 млн рублей за расположенное возле Центрального стадиона помещение, выкупленное из областного бюджета. «Бутылку в пристава бросил кто-то для того, чтобы не допустить меня до суда по делу МУГИСО», — уверен Виталий Сиволап.