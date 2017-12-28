13:21 28 декабря 2017 0

Якоб хочет забрать часть полномочий у областной власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году администрация Екатеринбурга поднимет вопрос о возвращении городу части градостроительных полномочий, распоряжение неразграниченными землями и контроль за рекламным рынком. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам 2017 года сити-менеджер Александр Якоб.

По его словам, выдача разрешений на строительство и актов на ввод в эксплуатацию построенных объектов, которые сейчас находят в руках минстроя и не сильно влияют на ход строительства. Однако передача этих функций городу сделает работу на рынке более эффективной. Важным вопросом он также назвал возврат полномочий по использование неразграниченных земель.

«Екатеринбург занимался этим в свое время лучше и оперативнее. В интересах дела сделать, чтобы мы занимались этим дальше», — заявил журналистам Якоб.

Также Якоб напомнил, что до перехода рекламных полномочий на областной уровень с улиц города почти исчезли растяжки, была убрана реклама с исторических зданий. А в настоящее время и то, и другое появилось опять. Сити-менеджер удивлен, почему надзорные органы не обращают на это внимание. А оператор (МУГИСО — прим.ред.) допускает такое положение дел.

У губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева не осталось публичной площадки для ответа. Как ранее сообщало «URA.RU», итоговая пресс-конференция главы региона перенесена на начало 2018-го. В последние дни 2017 года у Куйвашева не запланированы встречи с журналистами.