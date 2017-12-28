16:06 28 декабря 2017 1

Россияне смогут отдыхать в отелях Египта уже через пару месяцев Фото: Нина Калинина © URA.RU

Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль рассказал о ценах на путевки для россиян. С учетом перелета Москва — Каир и обратно стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня «четыре звезды» будет начинаться от 650 долларов.

Сейчас создание программы, которая полностью удовлетворила бы пожелания туристов из России, является основной задачей туристического сектора в Египте, рассказал Хелиль. «Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену», — цитирует его РИА «Новости». Представитель египетского турсектора добавил, что в настоящее время рынок переформировывается с учетом уже накопившегося опыта: появляются новые турпрограммы и реанимируются старые.

Прямое авиасообщение между столицами России и Египта было прервано более двух лет, назад после катастрофы самолета с российскими туристами в небе над Синайским полуостровом. Отмечается, что его возобновление планируется в феврале 2018 года. Ранее глава Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери рассказал, что авиасообщение может открыться уже через несколько недель, максимум через два месяца, писало «URA.RU».