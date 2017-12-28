16:40 28 декабря 2017 20

Из каждого подарка достанут по восемь конфет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудников «Почты России» заставили вскрывать собственные подарки, которые были выделены для их детей. Поводом послужило то, что поставщик якобы положил в посылки больше конфет, чем следовало. Информацией и фотографией подарков и приказа поделился пользователь Михаил Медведев на своей странице в Facebook.

«Вот такие подарки получили сотрудники „Почты России“ на Новый Год для своих детей (на фото). Но! Пришел приказ. Из каждого подарка изъять по 8(!) конфет и… вернуть обратно во ФГУП. Ну правильно, много сладкого есть вредно. Попа слипнется, работать некому будет», — написал он.

В приложенной фотографии с приказом сказано, что речь идет о конфетах «Озорник Ерошка», «Воображуля», «Фруктовый мусс» и других. В документе уточняется: изымать конфеты приходится из-за ошибки поставщика. Медведев пишет, что это «не фейк». По его словам, люди получают подарки в незапаянных коробках и без списка конфет.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по УрФО Анна Первушина заявила, что поставщику уже направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Дополнительная информация по этому предновогоднему казусу появится позднее. Пока неизвестно, кого касается данный приказ: сотрудников в Екатеринбурге, области или по всему УрФО.