Путин приказал ликвидировать террористов на месте

17:05 28 декабря 2017 2

Заявление было сделано после теракта в Петербурге Фото: wikimedia.org/Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин приказал при захвате террористов действовать крайне жестко. В плен никого не брать, при попытке бандитов сопротивляться стрелять на поражение. Заявление было сделано в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии.

«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. Кстати, дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова президента.

Взрыв прогремел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Взрывная волна разрушила остекление внутри супермаркета, достигла торгового зала и задела одну из расположенных ближе к выходу касс, пишет «Русская планета».