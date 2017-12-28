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29 декабря 2017
28 декабря 2017
17:05  28 декабря 2017 2

Путин приказал ликвидировать террористов на месте

ФСБ, фсб, силовики
Заявление было сделано после теракта в ПетербургеФото: wikimedia.org/Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин приказал при захвате террористов действовать крайне жестко. В плен никого не брать, при попытке бандитов сопротивляться стрелять на поражение. Заявление было сделано в ходе награждения военных, отличившихся в Сирии.

«Вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. Кстати, дал указание директору ФСБ: при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, офицеров — действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова президента.

Взрыв прогремел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Петербурге. Взрывная волна разрушила остекление внутри супермаркета, достигла торгового зала и задела одну из расположенных ближе к выходу касс, пишет «Русская планета».

Семен Гринберг
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