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Главные новости Пермского края
17:26  28 декабря 2017 1

«Новый год по-итальянски». Пермяк выбросил из окна кровать на собственную машину

Закладка капсулы Кафедральный собор Рождества Христова Челябинск, дом, стена, бинокль, окно, наблюдатель
Традиция выкидывать мебель из окна есть в ИталииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми удивил горожан не совсем адекватным поведением — рано утром он выкинул из окна своей квартиры вещи, повредив при этом собственную дорогую иномарку. В Сети предположили, что буйный мужчина просто решил отметить Новый год по итальянской традиции.

«Шли в садик утром — мужчина из девятиэтажки на Пулковской выкидывал мебель в окно, в том числе на припаркованную машину. Около подъезда стояли полицейские и толпился народ. Чем закончилось всё?» — спросила в соцсетях любопытная пользовательница. Ей ответили, что куча хлама так и осталась лежать на месте. А пострадавший внедорожник Toyota Land Cruiser принадлежит пермяку, выбрасывавшему мебель из окна. На свою дорогую иномарку он пытался сбросить кровать, говорят очевидцы. Они же отмечают, что это еще не все подвиги мужчины: «Он затопил соседей до первого этажа. Всё утро не спали — слушали, как квартиру громит».

Также пермяки заметили, что традиция выкидывать мебель из окна в честь Нового года есть в Италии. «Новый год по-итальянски!» — пошутила одна из интернет-пользовательниц.

Впоследствии очевидцы сообщили, что разгулявшегося гражданина задержала полиция и передала его бригаде «скорой помощи».

Полина Домовитова
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