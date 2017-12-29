10:00 29 декабря 2017 1

Свердловская область оказалась в лидерах с приростом в 9 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральцы стали активно брать ипотеку — в 2017 году объем кредитов на приобретение жилья вырос на треть. Об этом сообщил Сбербанк со ссылкой на предварительные итоги деятельности в 2017 году. С начала года банк выдал ипотечных кредитов на 86 млрд рублей, что на 22,5 миллиарда больше аналогичного показателя 2016 года.

Прирост объемов ипотечного кредитования Уральский банк Сбербанка в сравнении с 2016-м годом зафиксировал во всех регионах своего присутствия: в Свердловской области (9 млрд рублей), Республике Башкортостан (7,6 млрд рублей), Челябинской области (4,8 млрд рублей) и Курганской области (0,5 млрд рублей). Отмечается возросший интерес к вторичному жилью, на приобретение которого было выдано кредитных средств на 13 млрд рублей больше, чем в 2016 году. На новые квартиры было выдано на 5,7 млрд рублей больше, чем годом ранее.

На ситуацию повлияло два фактора: снижение процентных ставок по жилищным кредитам (до 7,4% на первичном рынке) и падение стоимости квадратного метра. Также в Сбербанке была реализована программа по рефинансированию жилищных кредитов, выданных другими банками. Об этом «URA.RU» сообщил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Уральского банка Сбербанка Татьяна Лобова.

«В текущем году суммировались два выгодных для покупателя фактора — снижение процентных ставок по жилищным кредитам и падение стоимости квадратного метра. Кроме того, проявился эффект отложенного спроса — в предыдущие несколько лет уральцы предпочитали экономить и ожидать улучшения условий по кредитам, сегодня же они стремятся реализовать свое желание приобрести жильё. Сбербанк ожидает, что наметившаяся тенденция продолжится и даже усилится в 2018 году», — рассказала Лобова.