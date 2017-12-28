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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Курганской области
19:09  28 декабря 2017 0

«Что за ребенок напрокат?» Курганцев возмутило предложение взять детдомовца на Новый год

Воспитанник детского дома Антон сам попросил волонтеров разместить о нем пост в соцсетяхфото: группа «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»

Жителей Кургана в соцсетях призвали пригласить ребенка из детского дома в гости на Новый год или выходные. Речь идет о конкретном мальчике Антоне, который побывал в гостях у курганской семьи Чаловых, взявших на воспитание его друга-сироту Федю.

Антон побывал в гостях у приемной семьи своего друга
фото: группа «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»

«Посмотрите, какой чудесный наш Антоша. Антон подтвердил свои кулинарные способности. С удовольствием стряпал ароматные беляши. Завтра ему нужно уезжать в детский дом, но у вас есть возможность позвать мальчика на встречу Нового Года или на два денечка в каникулы, — пишет автор поста Лариса Васильевна. — Уверена, что многие из вас хотели пообщаться с ребёнком из детского дома, уделить ему внимание, подарить тепло души. У вас есть такая возможность. Не упустите её!».

У некоторых горожан пост вызвал недоумение и тревогу. «Это что вообще? Если брать, то навсегда. Что за „ребёнок напрокат“?!» — не понял Роман Тургенев. «Смысл? Поиграть, как с игрушкой, и отправить обратно детский дом?» — возмутился пользователь под ником Rock-N Rolla. «Разве можно отдавать ребёнка на пару дней непонятно каким людям, — беспокоится Катя Кот. — А если что-то случится с ним, кто отвечать будет потом? От людей в данный момент можно всего ожидать (издевательства, насилия, убийства и т.п)».

Другие пользователи, напротив, считают это дело важным и полезным. «Предлагаете детей держать в детдоме, как в резервации? Мальчик большой уже, что плохого будет, если он съездит в город в гости?» — пишет Марина Камшилова.

Мальчику понравился зимний Курган
фото: группа «Инцидент Курган» во «ВКонтакте»

Волонтер группы «Добрый самарянин», разместившей объявление, Елена Григорьева пояснила, что пост был написан по просьбе самого Антона. Ранее волонтеры написали пост о мальчике Феде, для которого нашлась семья. «Антон — друг Феди, и он тоже хочет семью. Мы хотим помочь мальчику. И потом — детям в детдоме очень одиноко, им не хватает общения. И в то же время многие готовы это общение им дать, но не знают, как. Никто не предлагает брать ребенка „напрокат“, он уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что его приглашают в гости», — возражает Елена скептикам.

В Кипельском детском доме, где воспитывается Антон, корреспондента «URA.RU» заверили, что «просто человек со стороны не может приехать и взять ребенка на выходные». Семья должна подать заявку в органы опеки, представить справки, в том числе о несудимости. Затем опека оценит условия и достаток семьи, и только после этого с согласия ребенка его разрешат взять на выходные. «Обычно детей берут на выходные родственники или семьи, желающие усыновить ребенка», — отметили в детдоме.

Анна Бояркина
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