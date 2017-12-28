Жителей города Копейска Челябинской области переселили из ветхого жилья в аварийное. Таким образом власти «улучшили» жилищные условия по программе переселения, которая открыта в городе уже на протяжении нескольких лет.
На новом месте горожане столкнулись с более серьезными проблемами, опасными для жизни: кривые и растрескавшиеся стены, гнилые полы и потолки, дыры в перекрытиях. Как пишет Life.ru, ответственные за переселение чиновники при этом на жалобы граждан не реагируют и отказываются помогать искать новое жилье. В мэрии заявляют, что не могут переселить всех в новостройки, так как там площади квартир больше необходимого.
«Обращались к мэру, губернатору, в министерство строительства, писали в антимонопольную службу, в прокуратуру», — жалуется одна из участниц программы переселения.
На слова граждан о компенсации чиновники отвечают, что оценят их квартиры в 200-300 тысяч рублей, а остальное на покупку жилья придется добавлять самим, передает РЕН ТВ. Жильцы своими силами провели экспертизу, согласно которой полученная недвижимость на вторичном рынке стоит намного ниже указанной цены. Изучением данной ситуации займутся ЖКХ России и Минстрой.
Ранее в Челябинской области чиновники проворачивали аферы с новым жильем по программе переселения, помогая своим родственникам получить квартиры незаконным путем. Как сообщало «URA.RU», виновных приговорили к условным срокам.