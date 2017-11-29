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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
20:07  29 ноября 2017 0

Челябинские чиновники отделались условным приговором за аферу с квартирами

Выездное заседание экспертного совета по вопросам деятельности СМИ и двух комитетов Законодательного Собрания в Саткинский муниципальный район. Сатка., сатка
Мэрию Сатки упразднили после разоблачения чиновниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области вынесли приговор бывшему руководству города Сатки. Чиновников обвиняли по статьям «превышение должностных полномочий» и «пособничество в совершении преступления».

Осуждены бывший глава администрации Иван Игнатов, его заместитель Сергей Дроздов и бывший начальник юридического отдела муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова. «Игнатов приговорен к трем годам, Дроздов к трем годам и пяти месяцам, а Басырова получила два года лишения свободы. Все сроки назначены условно», — заявили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновники подделывали документы и вносили в список нуждающихся в переселении из аварийного и ветхого жилья фамилии своих родственников и знакомых. Причем некоторые из них даже не знали об этом. Ущерб от воровства 12 квартир оценивается в 17,2 млн рублей.

После разоблачения чиновников мэрия Сатки была ликвидирована, ее функции передали администрации Саткинского района.

Александр Лукманов
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