Челябинские чиновники отделались условным приговором за аферу с квартирами

В Челябинской области вынесли приговор бывшему руководству города Сатки. Чиновников обвиняли по статьям «превышение должностных полномочий» и «пособничество в совершении преступления».
Осуждены бывший глава администрации Иван Игнатов, его заместитель Сергей Дроздов и бывший начальник юридического отдела муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» Юлия Басырова. «Игнатов приговорен к трем годам, Дроздов к трем годам и пяти месяцам, а Басырова получила два года лишения свободы. Все сроки назначены условно», — заявили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновники подделывали документы и вносили в список нуждающихся в переселении из аварийного и ветхого жилья фамилии своих родственников и знакомых. Причем некоторые из них даже не знали об этом. Ущерб от воровства 12 квартир оценивается в 17,2 млн рублей.
После разоблачения чиновников мэрия Сатки была ликвидирована, ее функции передали администрации Саткинского района.