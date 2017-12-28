Тюменский Бэтмен получил срок за комментарий в соцсети. ФОТО

20:12 28 декабря 2017 1

Перепалка в Интернете может сделать байкера невыездным Фото Владимира Иевлева

Два года условно с испытательным сроком в 3 года и 6 месяцев получил тюменец Владимир Иевлев за комментарий в социальной сети. Однако Бэтмен (это прозвище Иевлева в байкерской тусовке) 28 декабря подал апелляцию в Тюменский областной суд. Он намерен снять с себя обвинения в экстремизме и возбуждении ненависти.

Музей военной формы стал первым звоночком для правоохранительных органов Фото Владимира Иевлева

Напомним, что еще в августе «URA.RU» писало о претензиях правоохранительных органов к магазину по продаже камуфляжа, в котором байкер также размещал музей. Тогда внимание полиции привлек китель солдата вермахта, сшитый на киностудии «Мосфильм». За такой экспонат коллекционер поплатился и самим кителем, который изъяли, и штрафом в 40 тысяч рублей.

Через какое-то время в отношении Иевлева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В этот раз причиной стал оскорбительный комментарий в соцсетях, сделанный с аккаунта байкера в социальной сети. Владимир Иевлев пояснил «URA.RU», что в переписку с украинским националистом тогда вступил его друг из Луганской Народной Республики Александр Холошевский, который в это время гостил в Тюмени.

«Это был просто грубый разговор двух мужчин, жаргон обычный. За это не должны людей садить. К тому же мы сделали независимую экспертизу в Тюмени у лицензированного специалиста, ее вердикт — состава преступления нет. Мой друг, писавший комментарий, направил на имя судьи нотариально заверенное письмо с копией паспорта (имеется в распоряжении редакции — прим.) и признательными показаниями. Но суд их во внимание не принял и всем моим свидетелям не поверил», — рассказал он.

Копия письма от гражданина ЛНР, в котором он берет всю вину на себя Фото Владимира Иевлева

По словам Иевлева, за четыре месяца у него случилось 17 судебных заседаний, было написано большое количество жалоб в различные инстанции. Все слушания проходили за закрытыми дверями, хотя мужчина писал ходатайство для того, чтобы в зал суда допустили прессу и его друзей.

Приговор, если его не обжалуют, серьезно осложнит жизнь тюменца. В течение испытательного срока мужчине нельзя находиться вне дома после 22 часов, посещать общественные мероприятия, ходить в рестораны, выпивать и выезжать за границы города.

«Я работаю до 10 вечера и домой приезжаю только в 11 часов ночи, мне что теперь, бизнес закрывать? Это же не просто штраф, это одной ногой стоять в колонии. Найдут для меня три-четыре нарушения — и поеду я на зону гнить. Я потом не докажу ничего, скажут „мол, экстремист, судимый“ — и никто мне не поверит, что дело сфабриковано», — подчеркнул Бэтмен.

Ответственная за взаимодействие со СМИ Центрального районного суда Тюмени Лилия Бугаева подтвердила журналисту 72.ru факт вынесения приговора, отметив, что решение суда можно обжаловать в течение десяти дней. Владимир Иевлев, если судья примет решение не в его пользу, планирует подавать заявления в вышестоящие структуры.