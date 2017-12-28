В пятиэтажке на окраине Екатеринбурга прогремел взрыв

19:11 28 декабря 2017 0

Взорвалась квартира на пятом этаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взрыв бытового газа произошел в квартире на пятом этаже в поселке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга. После взрыва в квартире начался пожар.

«Четырех жителей горящего дома в поселке Садовом пожарным пришлось выносить на руках: трое из них — люди с ограниченными возможностями», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным МЧС, пожар удалось потушить за 35 минут. В тушении пожара были задействованы четыре автомобиля и одиннадцать человек личного состава. Всего из дома эвакуированы сорок человек, в том числе восемь детей. Повреждения в квартире — на площади 25 квадратных метров.

«Предварительно: в результате взрыва один человек получил ожоги третьей степени, направлен для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения. Прокурор Орджоникидзевского района выехал на место происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Первое сообщение о ЧП в полицию Екатеринбурга поступило в 17.20 как о пожаре. После того, как стало известно о взрыве, на место происшествия выехали усиленная следственно-оперативная группа из ОП №14. На месте обнаружили, что взрывной волной в доме выбиты стекла, данных о погибших не поступало. Личность единственного пострадавшего сыщики установили быстро — это местный житель Вячеслав Наумкин, 1985 года рождения. Для оказания помощи его доставили в ожоговый центр ГКБ №40», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По одной из отрабатываемых версий, причиной пожара с последующим взрывом стал лопнувший шланг, ведущий к газовой плите. Проверяются и иные варианты. «Тем не менее специалисты не рассматривают произошедшее как криминал. Сейчас участковые опрашивают очевидцев, устанавливают, как характеризуется хозяин квартиры, с кем встречается, когда в доме последний раз была проверка газового оборудования, инструктировались ли жители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — отметил Валерий Горелых.