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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
19:37  28 декабря 2017 3

Час пения — 700 тысяч рублей. Тюменские застройщики зажгли на корпоративе под Сергея Зверева. ВИДЕО

Сергей Зверев развлекал строителей в одном из центральных клубов ТюмениФото: facebook.com

В Тюмень на новогодний корпоратив тюменской строительной компании «Снегири» приехал Сергей Зверев. Он развлекал строителей в одном из центральных клубов Тюмени «Золотые ворота Сибири». Видео о том, как отдыхают после сложного трудового года тюменские застройщики, уже появилось в соцсетях. В открытых источниках сообщается, что выступление Сергея Зверева стоит от 10000 евро. За эти деньги заказчик получит музыкальное шоу «звезды в шоке» продолжительностью от 40 до 60 минут. Компания «Снегири» является застройщиком крупного тюменского района «Звездный городок».

На этой неделе Тюмень посетила также звезда российского бизнеса — Олег Тиньков. Он отметил свой юбилей в ресторане «Маска». Новогодние корпоративы уже входят в свою пиковую фазу, остается только гадать, какая звезда и к кому на праздник приедет в Тюмень в ближайшие часы.

Наталья Двизова
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