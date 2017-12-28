{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,63
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
28 декабря 2017
23:05  28 декабря 2017 0

«Что с ним, паралич?» Поклонники Кокорина обсуждают странный танец футболиста. ВИДЕО

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» , фк Зенит, тренер, спалетти
Видео слили в Twitter «Зенита»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нападющий ФК «Зенит» Александр Кокорин снова в тренде. На этот раз в Сети обсуждают странный танец спортсмена.

Видео с необычными телодвижениями одного из самых популярных футболистов России опубликовал Twitter-канал ФК «Зенит». 26-летний Кокорин после того, как поиграл в футбол в отпуске со своим младшим братом Кириллом, изобразил некие танцевальные движения.

«Что с ним, паралич?», «Так Медведев танцевал с камедиклабовцами», — написали в комментариях. К слову, Кокорин не сам придумал эти движения. Согласно данным YouTube, они были использованы в клипе отечественного исполнителя T-Killah на песню «Ноги молодцы» 4 августа 2017 года. В конце августа такие же па появились в клипе зарубежной звезды Katy Perry на трек Swish Swish (на пятой и шестой минутах).

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске, откуда выйдут 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ (Дубай) и Турцию.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров