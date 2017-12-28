23:05 28 декабря 2017 0

Видео слили в Twitter «Зенита» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Нападющий ФК «Зенит» Александр Кокорин снова в тренде. На этот раз в Сети обсуждают странный танец спортсмена.

Видео с необычными телодвижениями одного из самых популярных футболистов России опубликовал Twitter-канал ФК «Зенит». 26-летний Кокорин после того, как поиграл в футбол в отпуске со своим младшим братом Кириллом, изобразил некие танцевальные движения.

«Что с ним, паралич?», «Так Медведев танцевал с камедиклабовцами», — написали в комментариях. К слову, Кокорин не сам придумал эти движения. Согласно данным YouTube, они были использованы в клипе отечественного исполнителя T-Killah на песню «Ноги молодцы» 4 августа 2017 года. В конце августа такие же па появились в клипе зарубежной звезды Katy Perry на трек Swish Swish (на пятой и шестой минутах).

Футболисты «Зенита» находятся в отпуске, откуда выйдут 11 января. После этого спортсмены отправятся на сборы в ОАЭ (Дубай) и Турцию.