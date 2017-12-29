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29 декабря 2017
28 декабря 2017
02:19  29 декабря 2017 0

Путин подписал закон о выплатах за первого ребенка

Открытая лицензия от 22.07.2016, кошелек, купюра, деньги
Семьи будут получать деньги на протяжении первых полутора лет жизни ребенкаФото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка. В четверг, 28 декабря, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Закон, напомним, устанавливает право граждан на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка на протяжении его первых полутора лет жизни. Также документ продлевает право на получение денег за второго и третьего ребенка до 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, как напоминает «Федеральное агенство новостей», будет равен среднему прожиточному минимуму по региону за второй квартал прошлого года. При этом те, чей средний заработок на члена семьи не превышает прожиточный минимум более чем в полтора раза, получат адресную помощь.

Сергей Демин
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