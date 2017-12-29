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29 декабря 2017
28 декабря 2017
02:55  29 декабря 2017 0

Силуанов рассказал, как правильно хранить и зарабатывать деньги

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон
Глава Минфина посоветовал хранить накопленные деньги в рубляхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить накопленные деньги в национальной валюте, а также вкладывать их в рублевые финансовые инструменты. Это, по его словам, наиболее надежные и выгодные варианты.

«Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня. Думаю, что оптимальный вариант — это, конечно, наш рубль, наша национальная валюта», — приводит Gazeta.ru слова главы Минфина, который также спрогнозировал стабильный курс рубля в ближайшем будущем.

Ранее в ведомстве заявили, что по итогам 2017 года эксперты ожидают рост экономики в 1,8 — 2 процента, напоминает RT. Кроме того, говоря о 2018 годе, в министерстве заявили, что реальная зарплата россиян вырастет на 4%. Зарплата работников бюджетной сферы при этом увеличится на 15—20%.

Сергей Демин
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