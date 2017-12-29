Таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей

Ростовчанка Оксана Милованова, подрабатывающая водителем местного такси, вернула молодой паре забытые в салоне авто 4 миллиона рублей. В ответ на благородный поступок женщина получила устную благодарность и недовольство родственников.
После выполнения одного из заказов ростовчанка заметила на заднем сиденье своего автомобиля черный пакет. Заглянув в него, Оксана увидела внутри большую сумму денег, после чего обратилась к диспетчеру такси с просьбой связаться с забывчивыми пассажирами. Вернувшаяся за деньгами семья выразила таксистке благодарность.
Сама Милованова позже призналась, что в семье ее поступок не поняли. По словам женщины, дочь осудила ее честность и заявила, что эти деньги могли бы помочь закрыть семейную ипотеку. Однако Оксана считает, что чужие деньги не могут принести счастья, а даже грозят весьма реальным тюремным сроком. «Вы знаете, я привыкла к здоровой пище, а тюремная еда мне не подходит», — цитирует Милованову телеканал 360.