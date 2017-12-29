{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление редакции
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
29 декабря 2017
04:59  29 декабря 2017 3

Таксистка вернула пассажирам забытые 4 млн рублей

Женщина-водитель вернула деньги, побоявшись наказанияФото: Wikimedia Commons

Ростовчанка Оксана Милованова, подрабатывающая водителем местного такси, вернула молодой паре забытые в салоне авто 4 миллиона рублей. В ответ на благородный поступок женщина получила устную благодарность и недовольство родственников.

После выполнения одного из заказов ростовчанка заметила на заднем сиденье своего автомобиля черный пакет. Заглянув в него, Оксана увидела внутри большую сумму денег, после чего обратилась к диспетчеру такси с просьбой связаться с забывчивыми пассажирами. Вернувшаяся за деньгами семья выразила таксистке благодарность.

Сама Милованова позже призналась, что в семье ее поступок не поняли. По словам женщины, дочь осудила ее честность и заявила, что эти деньги могли бы помочь закрыть семейную ипотеку. Однако Оксана считает, что чужие деньги не могут принести счастья, а даже грозят весьма реальным тюремным сроком. «Вы знаете, я привыкла к здоровой пище, а тюремная еда мне не подходит», — цитирует Милованову телеканал 360.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров