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29 декабря 2017
09:56  29 декабря 2017 1

В удаленных отчетах NASA нашли дату конца света. Ученых обвинили в утаивании правды

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Гигантский астероид обрушится на землю как 30 миллионов ядерных бомбФото: depositphotos.com © URA.RU

Британские журналисты нашли в документах NASA новую дату апокалипсиса. Издание Daily Star сообщило, что в сторону Земли летит астероид-убийца «Cover up» («Крышка»), однако американское космическое агентство якобы скрывает информацию о скорой катастрофе.

Ученые NASA узнали о космическом объекте длиной полторы мили еще 15 лет назад, пишет «Утро.ру». Специалисты сообщили о возможности столкновения астероида с землей в 2019 году, однако вскоре удалили сообщение с сайта, пояснив, что допустили ошибку в расчетах.

Конспирологи же верят, что NASA умалчивают об опасности, и даже называют точную дату апокалипсиса — 1 февраля 2019 года. По данным сторонников теорий заговоров, астероид столкнется с Землей на скорости 30 километров в секунду с силой, кратной 30 миллионам ядерных бомб (около 450 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте), сообщает «Экономика сегодня».

Ранее генеральный директор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал «Национальной службе новостей», что единственный вариант спасения части человечества при столкновении Земли с астероидом — создание базы на Луне.

Виктор Дорофеев
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