Шурыгина пообещала рассказать россиянам, как выйти замуж в 18 лет

Диана Шурыгина хочет быть ближе к людям
Звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина объявила о запуске собственного канала в Telegram. Девушка пообещала выкладывать туда разнообразный контент.
«Буду отвечать на вопросы, развеивать мифы, выкладывать эксклюзивные фотографии и, возможно, давать советы. Например, о том, как выйти замуж в 18 лет. А когда наберется три тысячи подписчиков, я каждую неделю буду разыгрывать две тысячи рублей или какие-нибудь сигны (снимки с именем другого человека на какой-либо части тела, прим.ред)», — приводит слова Шурыгиной портал «Дни.ру».
Ранее портал «Русская планета» отметил, что знаменитости вроде Дианы Шурыгиной заменят россиянам Галкина и Киркорова.