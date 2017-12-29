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29 декабря 2017
13:16  29 декабря 2017 1

Шурыгина пообещала рассказать россиянам, как выйти замуж в 18 лет

Диана Шурыгина хочет быть ближе к людямФото: скрин

Звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина объявила о запуске собственного канала в Telegram. Девушка пообещала выкладывать туда разнообразный контент.

«Буду отвечать на вопросы, развеивать мифы, выкладывать эксклюзивные фотографии и, возможно, давать советы. Например, о том, как выйти замуж в 18 лет. А когда наберется три тысячи подписчиков, я каждую неделю буду разыгрывать две тысячи рублей или какие-нибудь сигны (снимки с именем другого человека на какой-либо части тела, прим.ред)», — приводит слова Шурыгиной портал «Дни.ру».

Ранее портал «Русская планета» отметил, что знаменитости вроде Дианы Шурыгиной заменят россиянам Галкина и Киркорова.

Данил Бардин
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