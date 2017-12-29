14:32 29 декабря 2017 0

В области будет всего три уполномоченные компании Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прием заявок на конкурс по обращению с твердыми бытовыми отходами, который проводило министерство ЖКХ Свердловской области, завершен. Результатом стало определение нескольких компаний так называемых региональных операторов. Все они хорошо известны в области, неожиданные и федеральные игроки на мусорный рынок не пришли.

Напомним: на Среднем Урале с июля 2018 года будет действовать новая схема обращения с отходами. Мусор будут вывозить строго определенные компании, деньги за это будут брать с жильцов. Вся область поделена на три большие территории. Это Восточный округ (юг региона с центром в Екатеринбурге), запад области с центром в Первоуральске и северные территории с центром в Нижнем Тагиле. В общей сложности в области будут действовать 34 полигона ТБО. На каждой территории будет работать один оператор, занимаясь всем процессом сбора, транспортировки и утилизации мусора.

В Северном округе заявку подало только местное ООО «Тагилспецтранс», контролируемое предпринимателем Владимиром Винтовкиным. Эта организация — одна из самых крупных в городе, именно она эксплуатирует действующий полигон ТБО. Винтовкин не считается близким к мэрии Тагила. Скорее, как говорят, он был «вынужден» сблизиться с городскими властями, чтобы ему не чинили препятствий по ряду других проектов. Сейчас администрация Нижнего Тагила пытается через суд расторгнуть концессионный договор с ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» (принадлежит госкорпорации «Ростех»), заключенный 20 апреля 2015 года. Компания так и не построила новый полигон и мусоросортировочный комплекс с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.

В Западном округе — два претендента. Это ООО «ТБО Экосервис» из Первоуральска и ООО «Горкомхоз» из Ревды. Первую, судя по базе «Контур-Фокус», контролируют два первоуральских предпринимателя — Евгений Смышляев и Андрей Волков. У компании, зарегистрированной в августе 2015 года, уставный капитал в 10 тысяч рублей. Сейчас в Первоуральске нет своего полигона ТБО, а мусор возят в Ревду. Учредителем и директором ООО «Горкомхоз» является Ринат Хужин. У него же есть еще одна компания — «Спецавтобаза», которая эксплутирует грузовики-мусоровозы. В конкурсной документации говорится, что у «Горкомхоза» в собственности полигон ТБО в Ревде и оборудование для мусороперерабатывающего завода.

В Восточном округе, куда входит и Екатеринбург, на конкурс логично заявилось самое крупное в регионе специализированное муниципальное унитарное предприятие — МУП «Спецавтобаза».

Окончательные итоги конкурса будут подведены 19 января. Однако интрига сохраняется пока только по ситуации с Ревдой, где заявилось два участника и конкурсной комиссии есть из кого выбирать. Но сейчас прием заявок уже завершен, и таким образом больше никаких компаний по сбору мусора в регионе появиться не может.

За свои услуги компании будут получать деньги по специально установленным тарифам. Всего же свердловские операторы по обращению с отходами за год могут рассчитывать в общей сложности более чем на 7,7 млрд рублей. Это так называемая максимально допустимая выручка — больше компания с населения собрать не сможет. У «северной» компании это будет 2,4 млрд рублей, у западной — 922 млн рублей. «Спецавтобаза» получит с жителей за свои услуги 4,4 млрд рублей. Конкурсные документы определяют и максимальную стоимость услуг регионального оператора для граждан. Она единая по области и составляет 800 рублей за кубометр отходов. Тариф для населения будет формироваться на основе инвестпредложений региональных операторов. Их будут определять в мае—июне 2018 года. Плату рассчитают в зависимости от количества проживающих в квартире.

Однако предполагается, что самые большие деньги операторы будут зарабатывать на переработке мусора. По планам свердловских властей через несколько лет процент полезных компонентов, извлекаемых из отходов, должен вырасти с нынешних 15% до 80%, для чего операторам предстоит наладить систему сбора и сортировки отходов.