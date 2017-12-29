В Перми, на улице Героев Хасана, загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ», входящего в холдинг «Вертолеты России». Во время тушения спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.
«В 10 утра по местному времени поступило сообщение о возгорании в производственном здании на предприятии „Редуктор-ПМ“. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар произошел в подвале, на площади восьми квадратных метров, горели пластиковые трубы. По данным ведомства возникло сильное задымление, но спасатели справились с возгоранием за считанные минуты. Во время тушения пожара были эвакуированы 50 сотрудников.
«Редуктор-ПМ» производит главные редукторы для вертолетов разных моделей, индустриальные редукторы для газотурбинных электростанций, коробки приводов, корпусные детали, валы, зубчатые колеса для авиационных двигателей, запчасти для технического обслуживания редукторов.