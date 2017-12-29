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Главные новости Пермского края
14:14  29 декабря 2017 0

На вертолетном заводе в Перми произошел пожар. Эвакуированы 50 человек

Пожарные справились с огнем за несколько минутФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми, на улице Героев Хасана, загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ», входящего в холдинг «Вертолеты России». Во время тушения спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.

«В 10 утра по местному времени поступило сообщение о возгорании в производственном здании на предприятии „Редуктор-ПМ“. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Пожар произошел в подвале, на площади восьми квадратных метров, горели пластиковые трубы. По данным ведомства возникло сильное задымление, но спасатели справились с возгоранием за считанные минуты. Во время тушения пожара были эвакуированы 50 сотрудников.

«Редуктор-ПМ» производит главные редукторы для вертолетов разных моделей, индустриальные редукторы для газотурбинных электростанций, коробки приводов, корпусные детали, валы, зубчатые колеса для авиационных двигателей, запчасти для технического обслуживания редукторов.

Александр Лукманов
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