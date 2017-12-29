{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
16:37  29 декабря 2017 0

У ресторана в центре Тюмени украли гигантский картофель-фри. ВИДЕО

Владельцы закусочной подозревают конкурентовФото из группы ресторана в социальной сети «ВКонтакте»

Утро последнего рабочего дня уходящего года для тюменского ресторана быстрого питания Tesla Burger не задалось — 29 декабря неизвестные украли их знаменитый арт-объект. Большая порция картофеля-фри, сделанного из дерева, была символом кафе и часто мелькала на фотографиях тюменцев.

Видео с моментом похищения картошки опубликовано в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Владельцы ресторана ищут свидетелей, которые подскажут номер белой «ГАЗели», куда воры сгрузили добычу. По их словам, арт-объект и рекламный штендер, который прихватили в придачу, стоили 25 тысяч рублей.

В комментариях тюменцы предположили, что это вирусная реклама, однако менеджер ресторана пояснила «URA.RU», что преступление было настоящим. «Это правда украли сегодня утром. У нас сегодня ажиотаж на кухне, еще эта картошка. Сегодня трудный день», — сообщила девушка.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров