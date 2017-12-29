Утро последнего рабочего дня уходящего года для тюменского ресторана быстрого питания Tesla Burger не задалось — 29 декабря неизвестные украли их знаменитый арт-объект. Большая порция картофеля-фри, сделанного из дерева, была символом кафе и часто мелькала на фотографиях тюменцев.
Видео с моментом похищения картошки опубликовано в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Владельцы ресторана ищут свидетелей, которые подскажут номер белой «ГАЗели», куда воры сгрузили добычу. По их словам, арт-объект и рекламный штендер, который прихватили в придачу, стоили 25 тысяч рублей.
В комментариях тюменцы предположили, что это вирусная реклама, однако менеджер ресторана пояснила «URA.RU», что преступление было настоящим. «Это правда украли сегодня утром. У нас сегодня ажиотаж на кухне, еще эта картошка. Сегодня трудный день», — сообщила девушка.