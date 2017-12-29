Югорские аборигены винят нефтяников в гибели своих оленей. ФОТО

17:48 29 декабря 2017 5

Трупы своих животных аборигены находят на служебной трассе нефтяников практически раз в месяц Фото: читатели URA.RU

Аборигены ХМАО обвиняют сотрудников «Сургутнефтегаза» в убийстве оленей, принадлежащих хантам. Об этом «URA.RU» рассказала представительница коренного народа, местная жительница Виолетта Сопочина.

По словам девушки, работники нефтяной корпорации сбивают на служебных машинах оленей в районе Тяновского месторождения. По данным аборигенов, погибло уже порядка 10 животных. «Нефтяники, которые там работают, прекрасно знают, что в этих местах всегда бродят олени. Но продолжают гнать, даже не притормаживают», — рассказывает Сопочина.

Девушка уверяет, что владельцы животных неоднократно обращались в нефтяную компанию с просьбой повлиять на своих сотрудников или хотя бы установить соответствующие знаки дорожного движения — автотрасса, на которой сбивают оленей, является служебной дорогой «Сургутнефтегаза».

1/2 Фото: читатели URA.RU

«Нефтяники говорят, что животные сами виноваты. Или мы как хозяева. А где еще оленям ходить, им же тоже надо дорогу переходить? Не могут же олени все время на одном месте обитать. Нефтяники должны оплачивать в любом случае компенсацию, но ни разу еще ни за один случай не платили», — говорит Виолетта Сопочина.

По словам девушки, был также случай, когда одного из оленей, гулявшего возле месторождения, просто отравили. Последний раз оленя сбили насмерть на дороге на этой неделе — по данному факту семья Сопочиных обратилась в полицию. Получить комментарий в пресс-службе «Сургутнефтегаза» на момент публикации не удалось — руководитель подразделения находится в отпуске. В адрес руководства компании отправлен официальный запрос.