{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
20:35  29 декабря 2017 0

Украина пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших в ДНР

Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Спортсменов отстранили от матчей по наводке СБУФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранила от матчей 18 игроков. Поводом стало их участие в матчах на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФФУ, решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет организации после заявления Службы безопасности Украины. Теперь спортсмены не смогут принимать участие в какой-либо официальной деятельности на территории Украины, связанной с футболом, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что не поедет на чемпионат мира-2018 в Россию, несмотря на членство в дисциплинарном комитете ФИФА. «Мне нужно находиться в России, но я не могу на это пойти. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — сказал Павелко в интервью Football Hub.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров