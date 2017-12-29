Украина пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших в ДНР

20:35 29 декабря 2017 0

Спортсменов отстранили от матчей по наводке СБУ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранила от матчей 18 игроков. Поводом стало их участие в матчах на территории Донецкой Народной Республики.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФФУ, решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет организации после заявления Службы безопасности Украины. Теперь спортсмены не смогут принимать участие в какой-либо официальной деятельности на территории Украины, связанной с футболом, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что не поедет на чемпионат мира-2018 в Россию, несмотря на членство в дисциплинарном комитете ФИФА. «Мне нужно находиться в России, но я не могу на это пойти. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — сказал Павелко в интервью Football Hub.