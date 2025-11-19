Песков ответил, готовится ли встреча министра из США с представителями России
Пресс-секретарь заявил об отсутствии диалога с американской военной делегацией
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Планы встречи министра армии США с российскими представителями в ближайшее время отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о возможных контактах во время визита американской делегации на Украину, представитель Кремля категорически опроверг подобную возможность.
«Нет. Насколько мне известно, таких планов нет», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналиста. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона не ведет переговоров об организации подобной встречи. В Вашингтоне также не подтвердили информацию о подготовке каких-либо контактов с российскими официальными лицами.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщала, что министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев планирует последующую встречу с представителями России. Визит американской делегации проходит в рамках активизации дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.