Кто мог вывести Усольцевых из тайги: кинолог объяснил неожиданную деталь в деле

Усольцевы пропали в сибирской тайге почти два месяца назад Фото: Телеграм канал / Путь в Любовь. Ирина Усольцева / https://t.me/usoltseva_psy

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге в конце сентября, продолжаются уже почти два месяца, но спасатели до сих пор не нашли ни следов, ни вещей, ни останков. Специалисты на этом фоне выдвинули новую версию — кто мог спасти попавших в беду туристов.

В спасении Усольцевых важную роль могла сыграть корги

Корги — не домашняя собачка

Пропажа семьи Усольцевых в красноярской тайге обрастает новыми подробностями. На этот раз — от профессиональных кинологов. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Lenta.ru рассказал, что популярная порода корги, вопреки распространенному мифу, может играть куда более важную роль в таких ситуациях, чем кажется.

«Многие думают, что корги — это домашняя собачка. Но это на самом деле не так», — отмечает Уражевский. По его словам, корги исторически относятся к группе овчарок и изначально использовались для выпаса коров. Это собака, которая умеет работать в сложных условиях: не боится ветра, снега, морозов.

Продолжение после рекламы

Плюсы и минусы породы в экстремальных ситуациях

Корги относятся к породе овчарок и раньше использовались как пастушьи собаки Фото: Илья Московец © URA.RU

Единственный минус породы в экстремальной среде — короткие лапы, из-за которых в глубоком снегу передвигаться сложнее. «Но если снег не глубокий, то собака абсолютно рабочая и выносит любую непогоду», — добавил кинолог.

Одно из важных качеств породы — развитое обоняние. При минимальном обучении корги способен взять след и вывести человека к нужной точке. «Потеряться эти собаки практически не могут», — объясняет эксперт. Главное, чтобы была связь с хозяевами и базовые навыки.

По словам Уражевского, если питомец много гулял, общался в семье, был активным, его можно использовать в поисковых работах так же, как и других пастушьих собак.

Что настораживает кинолога

Несмотря на то, что в районе похода семьи сложный рельеф, возможные обрывы и риски, отсутствие каких-либо следов настораживает специалистов.

«Не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, еще кто-то, то останки были бы какие-то. Поэтому загадочная история», — подчеркивает Уражевский.

Корги, наоборот, могла погубить Усольцевых

По версии сына Ирины Усольцевой, их корги была старая и могла, наоборот, запутать след (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Ранее старший сын Ирины Усольцевой выдвинул версию, что родители могли потеряться как раз из-за Лады. Корги 12 лет, и возрастные особенности нередко приводят к тому, что животное дезориентируется.

«Есть большая вероятность, что она отстала или убежала куда-то, увидев зверя, а мои родители пошли искать собаку», — рассказал он в эфире программы «Пусть говорят».

Как идут поиски сейчас

Поисковая операция, уже ставшая крупнейшей в истории Красноярского края, продолжается. Спасатели обследовали 15-метровую пещеру в четырех километрах от поселка Кутурчин — безрезультатно.

В официальном сообщении службы «Спасатель» уточняется: специалисты проверили все ходы и три грота, но никаких признаков пребывания семьи не обнаружили.

Операция возобновилась 17 ноября после того, как на несколько недель ее приостановили из-за снегопадов и сильного ветра. До этого в поисках участвовало более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны — масштаб, беспрецедентный для Сибири.