В Москве полыхает крупная гостиница, эвакуированы сотни человек

В Москве загорелась гостиница Radisson Blu Олимпийский. О пожаре сообщил telegram-канал "База" с ссылкой на источники. На данный момент из отеля эвакуировано 400 человек. По последним данным задымление началось на лестничной клетке третьего этажа. В связи с этим персонал и гости отеля были выведены на улицу.