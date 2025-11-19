В Москве полыхает крупная гостиница, эвакуированы сотни человек
19 ноября 2025 в 14:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Москве загорелась гостиница Radisson Blu Олимпийский. О пожаре сообщил telegram-канал "База" с ссылкой на источники. На данный момент из отеля эвакуировано 400 человек. По последним данным задымление началось на лестничной клетке третьего этажа. В связи с этим персонал и гости отеля были выведены на улицу.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал