Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Москве полыхает крупная гостиница, эвакуированы сотни человек

19 ноября 2025 в 14:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Москве загорелась гостиница Radisson Blu Олимпийский. О пожаре сообщил telegram-канал "База" с ссылкой на источники. На данный момент из отеля эвакуировано 400 человек. По последним данным задымление началось на лестничной клетке третьего этажа. В связи с этим персонал и гости отеля были выведены на улицу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал