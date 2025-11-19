Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Раскрыта темная сделка соратника Зеленского, касающаяся ВСУ

Миндич уговорил Умерова купить некачественные бронежилеты для ВСУ
19 ноября 2025 в 14:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский фигурирует в деле Миндича

Зеленский фигурирует в деле Миндича

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, который является соратников президента страны Владимира Зеленского, уговорил бывшего главу Минобороны Украины Рустема Умерова купить некачественные бронежилеты для ВСУ. Об этом свидетельствует обвинительное заключение.

В январе 2025 года госпредприятие «Государственный оператор тыла» заключило контракт с компанией «Миликон ЮА» на сумму 5,2 миллиона долларов. По данным следствия, Миндич убедил Умерова провести оплату за бронежилеты, которые не прошли приемочный контроль качества.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в обвинительном заключении по делу бизнесмена и владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича упоминается президент Украины Владимир Зеленский. В ходе досудебного расследования была выявлена связь между Миндичем и Зеленским.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал