Раскрыта темная сделка соратника Зеленского, касающаяся ВСУ
Зеленский фигурирует в деле Миндича
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинский бизнесмен Тимур Миндич, который является соратников президента страны Владимира Зеленского, уговорил бывшего главу Минобороны Украины Рустема Умерова купить некачественные бронежилеты для ВСУ. Об этом свидетельствует обвинительное заключение.
В январе 2025 года госпредприятие «Государственный оператор тыла» заключило контракт с компанией «Миликон ЮА» на сумму 5,2 миллиона долларов. По данным следствия, Миндич убедил Умерова провести оплату за бронежилеты, которые не прошли приемочный контроль качества.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что в обвинительном заключении по делу бизнесмена и владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича упоминается президент Украины Владимир Зеленский. В ходе досудебного расследования была выявлена связь между Миндичем и Зеленским.
Материал из сюжета:Коррупционный скандал на Украине
