Политика

«Суетливые действия»: в Кремле дали оценку реакции Киева на коррупционный скандал Украины

19 ноября 2025 в 14:30
В Кремле продолжат наблюдать за тем, как развивается ситуация на Украине, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле ощущают «токсичность» и «суетливость» действий Киева из-за коррупционного скандала на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Токсичность Киевского режима ощущается. Мы видим много суетливых действий вокруг этой темы», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По его словам, они в дальнейшем будут наблюдать за тем, как развивается ситуация.

В прошлом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) осуществило операцию под названием «Мидас», целью которой являлось выявление коррупционных схем в сфере энергетики. В рамках проведенных мероприятий были осуществлены обыски в отношении приближенного к Владимиру Зеленскому бизнесмену Тимура Миндичу, отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко (в период расследуемых событий он был министром энергетики), в компании «Энергоатом», а также по ряду других адресов.

