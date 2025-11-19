«Суетливые действия»: в Кремле дали оценку реакции Киева на коррупционный скандал Украины

В Кремле продолжат наблюдать за тем, как развивается ситуация на Украине, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле ощущают «токсичность» и «суетливость» действий Киева из-за коррупционного скандала на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Токсичность Киевского режима ощущается. Мы видим много суетливых действий вокруг этой темы», — рассказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По его словам, они в дальнейшем будут наблюдать за тем, как развивается ситуация.