Армия и оружие

Реакция Кремля на удар ATACMS по Воронежу

Песков: Россия отразила атаку всех ракет ATACMS, выпущенных Украиной по Воронежу
19 ноября 2025 в 14:40
ВС РФ отразили атаку ATACMS

ВС РФ отразили атаку ATACMS

Фото: U.S. Army

Российские средства противовоздушной обороны сбили все американские ракеты, которые атаковали один из регионов РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что все эти американские ракеты были сбиты нашими средствами ПВО», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сейчас войска ВС РФ противостоят попыткам Киева наносить удары по российским регионам.

Ранее украинские войска нанесли удар четырьмя ракетами ATACMS по Воронежу, целями были гражданские объекты. Армия России выявила место запуска снарядов и нанесла ответный удар, уничтожив пусковые орудия, пишет 360.ru.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

