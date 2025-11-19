Кремль — URA.RU: обвинения в адрес России из-за диверсии в Польше голословны

Обвинения в адрес России из-за инцидента на ж/д в Польше носят безосновательный характер, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Обвинения России в диверсии в Польше голословны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на заявления из Варшавы о том, что украинцы, устроившие диверсию на железной дороге, якобы сотрудничали с Москвой.

«Так, как мы реагируем на все русофобские проявления и на стремление любую проблему ассоциировать с Россией... Всегда эти обвинения носят абсолютно безосновательный характер и голословный», — сказал Песков.