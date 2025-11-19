Песков ответил, что значат слова Путина о Сталинграде

Песков подчеркнул важность сохранения исторической памяти Фото: Роман Наумов © URA.RU

Использование президентом России Владимиром Путиным названия «Сталинград» во время церемонии закладки ледокола стало предметом горячего обсуждения и спекуляций о возможном возвращении исторического имени Волгограду. Однако президент лишь хотел подчеркнуть светлую память о Сталинградской битве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о символическом значении этого упоминания.

«Это значит одно: что и президент, и каждый гражданин хранит святую память о Сталинградской битве», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля добавил, что вопрос переименования города относится к компетенции местных жителей. Ранее Владимир Путин неоднократно указывал, что такие решения должны приниматься с учетом мнения жителей города.

Продолжение после рекламы