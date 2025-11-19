Логотип РИА URA.RU
Песков ответил, что значат слова Путина о Сталинграде

Песков: название ледокола «Сталинград» символизирует память о битве
19 ноября 2025 в 14:30
Песков подчеркнул важность сохранения исторической памяти

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Использование президентом России Владимиром Путиным названия «Сталинград» во время церемонии закладки ледокола стало предметом горячего обсуждения и спекуляций о возможном возвращении исторического имени Волгограду. Однако президент лишь хотел подчеркнуть светлую память о Сталинградской битве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о символическом значении этого упоминания.

«Это значит одно: что и президент, и каждый гражданин хранит святую память о Сталинградской битве», — заявил Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля добавил, что вопрос переименования города относится к компетенции местных жителей. Ранее Владимир Путин неоднократно указывал, что такие решения должны приниматься с учетом мнения жителей города.

Продолжение после рекламы

Закладка атомного ледокола «Сталинград», приуроченная к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, подчеркивает значимость сохранения исторической памяти. Ледокол относится к проекту 22220 и будет обеспечивать круглогодичную навигацию в западной части Арктики. Упоминание президентом названия «Сталинград» во время церемонии вызвало обсуждения возможности возвращения этого имени Волгограду.

