В Кремле ответили, разрабатывают ли Россия и США совместный план по Украине

Песков: в переговорах России и США по Украине нет ничего нового
19 ноября 2025 в 14:30
Песков рассказал о новостях по переговорам России и США по Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия и США не обсуждали никаких новых деталей по Украине после российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были обсуждения в Анкоридже. В дополнении к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее американское издание Axios сообщило, что США якобы проводит закрытые консультации с представителями Россией. Журналисты утверждали, что стороны якобы обсуждают урегулирование украинского конфликта. 

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Штатов Дональдом Трампом на военной базе в Анкоридже на Аляске. В ходе нее стороны говорили о шагах, которые приблизили бы урегулирование конфликта на Украине.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

