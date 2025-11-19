В Кремле ответили, разрабатывают ли Россия и США совместный план по Украине

Песков рассказал о новостях по переговорам России и США по Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия и США не обсуждали никаких новых деталей по Украине после российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Были обсуждения в Анкоридже. В дополнении к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее американское издание Axios сообщило, что США якобы проводит закрытые консультации с представителями Россией. Журналисты утверждали, что стороны якобы обсуждают урегулирование украинского конфликта.

