ВСУ предприняли попытку вырваться из окружения

ВСУ пытались вырваться из окружения в Димитрове Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В зоне СВО российские силы отразили несколько атак ВСУ и сорвали три попытки украинских военных вырваться из окружения в Димитрове. Об этом заявили в Министерстве обороны России. В частности, предотвращены попытки прорыва в районах Гришино, Благодатовки, Кутьковки.

«Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино. <...> Сорваны три попытки <...> ВСУ <...> вырваться из кольца окружения в северном направлении», — написали в telegram-канале ведомства.

Также сообщается об улучшении положения группировки «Запад» и продолжающейся зачистке в Купянске. По данным Минобороны, отражены пять атак на бронетехнике из района Гришино с целью деблокирования группировки ВСУ в Красноармейске, уничтожено до 45 боевиков. Кроме того, отражены две атаки к Украины в районах Благодатовки и Кутьковки Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол, при этом противник потерял до 10 боевиков.

Продолжение после рекламы