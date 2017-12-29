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30 декабря 2017
29 декабря 2017
21:18  29 декабря 2017 0

Старшеклассница сделала предложение учителю прямо на уроке. ВИДЕО

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, школьная доска, егэ, экзамен
Девушку больше заботила личная жизнь, а не подготовка к экзаменамФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети появилась видеозапись, снятая в уфимском центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Ньютон». Старшеклассница во время занятия сделала смелое предложение учителю.

Ученица 11-го класса одной из школ Уфы прямо во время занятия по математике вышла к доске и сделала неординарное предложение педагогу. «Я долго не могла решиться, но сегодня мое терпение кончилось. Я хочу сказать, что вы мне нравитесь: ваша харизма, речь. И я хотела спросить, может ли наше общение перерасти во что-то большее?» — процитировал слова школьницы телеканал 360.

Ответ преподавателя на видео не попал. Как отмечает «Ридус», ученице уже исполнилось 18, потому полиции вмешиваться в ситуацию не придется.

Видео Влада Марфина, YouTube.

Ранее стало известно об учителе-педофиле из Тобольска, который соблазнял несовершеннолетних девочек. «URA.RU» публиковало скрин переписки учителя с одной из его учениц.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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